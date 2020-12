Ο κινηματογραφικός «Black Panther» Τσάντγουικ Μπόουζμαν, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο σε ηλικία μόλις 43 ετών, τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο «Hero For The Ages» στην απονομή των φετινών MTV Movie & TV Awards από τους συμπρωταγωνιστές του στους «Avengers», Ντον Τσιντλ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

«Από τη στιγμή τον έβλεπε κανείς στη μεγάλη οθόνη ή είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά αντιλαμβανόταν ότι η ενέργεια και η ένταση που είχε ήταν κάτι το μοναδικό.

Ο Μπόουζμαν είχε κάτι το ξεχωριστό» δήλωσε ο Ρομπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

«Κάθε φορά που ερχόταν στα γυρίσματα αποτελούσε έμπνευση για όλους μας. Είχε μία απίστευτη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους», είπε από τη μεριά του ο Τσιντλ.

