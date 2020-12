Το τραγούδι «Prisencolinensinainciusol» του Iταλού τραγουδιστή Adriano Celentano έχει αγγλικούς στίχους , το τραγουδά με αμερικάνικη προφορά, είναι χορευτικό αλλά δεν βγάζει κανένα νόημα. Θυμίζει Bob Dylan αλλά οι στίχοι είναι σκόπιμα ακατανόητοι… όπως και ο τίτλος του.

Είναι ασυνάρτητοι και το μόνο που βγάζει νόημα είναι η λέξη All right. Η πρόθεση του Celentano με το τραγούδι δεν ήταν να δημιουργήσει ένα χιουμοριστικό τραγούδι αλλά να αναδείξει τα εμπόδια στην επικοινωνία.

«Από τότε που άρχισα να τραγουδάω, επηρεάστηκα πολύ από την αμερικανική μουσική και ό, τι έκαναν οι Αμερικανοί. Έτσι κάποια στιγμή, γιατί μου αρέσει η αμερικανική αργκό – η οποία, για έναν τραγουδιστή, είναι πολύ πιο εύκολο να την τραγουδήσει από την ιταλική γλώσσα – αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι που θα είχε ως θέμα την αδυναμία επικοινωνίας. Και για να το κάνω αυτό, έπρεπε να γράψω ένα τραγούδι όπου οι στίχοι δεν σημαίνουν τίποτα», είπε ο ίδιος ο Celentano σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στο npr , 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού.

To τραγούδι ψηφίστηκε ως το καλύτερο του 2019 από τους ακροατές του podcast «The Underculture» του James Adomian.

THE BEST SONG OF 2019 (as voted on by @TheUnderculture listeners) is “Prisencolinensinainciusol” performed by Slavoj Žižek (@JAdomian) 🎧👍 pic.twitter.com/WprpiRzDK2 — THE UNDERCULTURE (@TheUnderculture) January 9, 2020



Μέχρι και ο γνωστός και στο ελληνικό κοινό, σλοβένος φιλόσοφος Slavoj Žižek, τραγούδησε το τραγούδι για φιλοσοφικούς λόγους και ερμηνείες.

Aκόμη και στο Newsletter των New York Times έγινε αναφορά πριν από λίγες ημέρες.

Italian singer Adriano Celentano released a song in the 70s with nonsense lyrics meant to sound like American English, apparently to prove Italians would like any English song. It was a hit, and resulted in this: THE GREATEST VIDEO I HAVE EVER SEEN. pic.twitter.com/B3mQWmQgXq — Harry (@HarrietMould) November 26, 2020

Αρχικά κυκλοφόρησε ως single στις 3 Νοεμβρίου 1972 και εμφανίστηκε στο άλμπουμ του Celentano «Nostalrock» τον επόμενο χρόνο. Για την κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο single δόθηκε ο τίτλος «Η γλώσσα της αγάπης (Prisencol…)». Ο Celentano έκανε και μια διασκευή με ιταλικούς στίχους. Αυτή η έκδοση, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του 1994, Quel Punto, ονομάστηκε «Il Seme del Rap» και ήταν μια παρωδία χιπ χοπ. Το 2016, ο Celentano κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση του τραγουδιού (με τους αρχικούς στίχους). Τη σύνθεση έκανε ο Benny Benassi και φωνητικά η Mina.

Τα βίντεο κλιπ δύο εμφανίσεων στην ιταλική τηλεόραση άρχισαν να κυκλοφορούν στο YouTube στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Έγιναν meme στο Διαδίκτυο.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, το αμερικανικό ροκ ομάδα Tub Ring κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο «A Choice of Catastrophes», στο οποίο περιλαμβάνει στη 10η θέση το «Prisencolinensinainciusol».

Το 2017, το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του «The Law of Vacant Places», το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς FX Fargo . Το 2018, το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του «Lone Star», το δεύτερο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς FX Trust.

Δείτε το βίντεο κλιπ με τους στίχους…που μοιάζουν αγγλικά.

Και πιο κάτω διαβάστε (αν μπορείτε) τους στίχους…

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius men

Op de seim ol uat men

In de colobos dai

Trr

Ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius men

In de colobos dai

Not is de seim laikiu

De promisdin iu nau

In trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai

For lov so op op giast

Cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius

Go mo men

Iu bicos tue men cold

Dobrei gorls

Oh sandei

Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uei ai sint no ai

Giv de sint laik de cius

Nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius

Go no ben let de cius

End kai for not de gai giast stei

Ai ai…