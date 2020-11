Πιθανότατα δεν το αντιληφθήκατε, όμως η Γη μετακινήθηκε κατά 2.000 έτη φωτός πιο κοντά στο κέντρο του Γαλαξία.

Πάντως μην ανησυχείτε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πλανήτης πλησιάζει τη μαύρη τρύπα που καραδοκεί στο κέντρο του Μίλκι Ουέι.

Οι αλλαγές οφείλονται σε ένα βελτιωμένο μοντέλο του Γαλαξία που αναπτύσσουν εδώ και 20 χρόνια Ιάπωνες ερευνητές.

Το πρόγραμμα VERA άρχισε το 2000 με στόχο να χαρτογραφήσει σε τρεις διαστάσεις τις θέσεις και τις ταχύτητες εκατοντάδων αντικειμένων στη γαλαξιακή γειτονιά μας. Το VERΑ αξιοποιεί την τεχνική της συμβολομετρίας για να συνδυάζει δεδομένα από ραδιοτηλεσκόπια που λειτουργούν διάσπαρτα στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος, και να προσφέρει έτσι την ίδια ανάλυση που θα έδινε ένα ραδιοτηλεσκόπιο διαμέτρου 2.300 χιλιομέτρων.

Η μέθοδος προσφέρει θεαματική ακρίβεια 19 μικροδευτερολέπτων του τόξου, η οποία θα επέτρεπε να δει κανείς από τη Γη ένα κέρμα στην επιφάνεια της Σελήνης.

Δεδομένου ότι η Γη βρίσκεται μέσα στον Γαλαξία, οι αστρονόμοι δεν μπορούν να παρατηρήσουν άμεσα πώς μοιάζει ο Μίλκι Ουέι για κάποιον που τον κοιτάζει από απόσταση. Για την κατανόηση της δομής του Γαλαξία σε μεγάλη κλίμακα απαιτούνται οι τεχνικές της αστρομετρίας, δηλαδή της ακριβούς μέτρησης των θέσεων και των ταχυτήτων των ουράνιων σωμάτων.

Ο πρώτος κατάλογος αστρομετρίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του VERA περιλαμβάνει δεδομένα για 99 σώματα.

Οι υπεύθυνου του VERA συνδύασαν δεδομένα του καταλόγου με παρατηρήσεις άλλων ομάδων προκειμένου να δημιουργήσουν έναν χάρτη θέσεων και ταχυτήτων. Με βάση τον χάρτη υπολόγισαν με ακρίβεια το κέντρο του Γαλαξία, το σημείο γύρω από το οποίο περιφέρονται τα πάντα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Γη απέχει 25.800 έτη φωτός από το γαλαξιακό κέντρο, στο οποίο βρίσκεται μια μαύρη τρύπα με μάζα 2,6 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ήλιου. Η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη από τα 27.700 έτη φωτός που αναγνώρισε επίσημα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση το 1985.

Όσον αφορά στην ταχύτητα με την οποία το Ηλιακό Σύστημα περιφέρεται γύρω από το κέντρο, η νέα εκτίμηση είναι 227 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, πάνω από την επίσημα αναγνωρισμένη τιμή των 220 χλμ ανά δευτερόλεπτο.

Οι ερευνητές του VERA θα συνεχίσουν τώρα τη χαρτογράφηση με έμφαση στα άστρα που περιφέρονται σε μικρή απόσταση από το γαλαξιακό κέντρο.

Στη νέα φάση της μελέτης το σύστημα VERA θα αξιοποιήσει παρατηρήσεις του EAVM, ενός δικτύου ραδιοτηλεσκοπίων στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Χάρη στη χρήση περισσότερων ραδιοτηλεσκοπίων, τα οποία χωρίζονται από μεγαλύτερες αποστάσεις, ο επόμενος χάρτης του Γαλαξία θα προσφέρει ακόμα υψηλότερη ανάλυση.

Ο πρώτος κατάλογος αστρομετρίας του VERA παρουσιάστηκε στο Publications of the Astronomical Society of Japan.