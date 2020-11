Συγκλονισμένος είναι ο πλανήτης από τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σε ηλικία μόλις 60 ετών.

Ο Αργεντίνος θρύλος του ποδοσφαίρου αγαπήθηκε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, τόσο για τις δεινές του ποδοσφαιρικές ικανότητες όσο και για τη «large» προσωπικότητά του.

Κατά πολλούς είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, η ζωή του σημαδεύτηκε όμως από τις καταχρήσεις.

Συγκίνηση, αναμνήσεις και χιουμοριστικά tweets για τον Μαραντόνα

Λίγα λεπτά μετά την είδηση του θανάτου του, το όνομα του Ντιεγκίτο έγινε πρώτο trend τόσο στο ελληνικό Τwitter όσο και διεθνώς.

Τα μηνύματα του κόσμου ήταν συγκινητικά:

«The God of the Football goes to meet the God of Heavens!» 😭😭😭😭 RIP #Maradona #Μαραντόνα pic.twitter.com/iULF6kdWbx — Γονδολιέρης με πτυχίο (@apostolakis_s) November 25, 2020

ακομα και στην αθανασια πρωτος απο τον Πελε ο Μαραντονα — υπερήφανα ντροπή του έθνους.. #IStandWithJKRowling (@kanekos69) November 25, 2020

El Diego. The only footballer that’s better than Lionel Messi based on natural ability. Shared the player of the century award with Pele. The Hand of God is in God’s hands now. Gracias Diego. 1️⃣0️⃣ RIP Legend. ⚽️#RestInPeace #Maradona 😭 pic.twitter.com/xYlqgwcyNN — M Fraz (@MFraz72159347) November 25, 2020

Η μαμά μου για τον Μαραντόνα:

– Κι αυτός από κορωνοϊό;

– Όχι μαμά, από καταχρήσεις

– Επιτέλους, έφυγε κι ένας χορτάτος — To_pouli_tou_Rouli (@To_pouli_tou_Ro) November 25, 2020

Το… χέρι του Θεού

Ο λογαριασμός του… «Θεού» (God) στο Τwitter τα είπε όλα με ένα σχόλιο: «Πήρα το χέρι μου πίσω», αναφερόμενος φυσικά στο ιστορικό γκολ του Ντιεγκίτο με τη φανέλα της Αργεντινής.

I just got My hand back. #RIPMaradona — God (@TheTweetOfGod) November 25, 2020

There will always be one “hand of God “ in football RIP MARADONA 💔 pic.twitter.com/DSbKbWvI9Y — Kelewele Joint 🍟 (@Ankamagyimi) November 25, 2020

Τα γκολ που τρέλαναν τον πλάνητη

Πολλοί ήταν αυτοί που θυμήθηκαν τα ασύλληπτα γκολ του τεράστιου Ντιέγκο Μαραντόνα. Όπως είπαν κάποιοι χαρακτηριστικά, τέτοια γκολ δεν μπαίνουν πλέον…

Still remember watching this as a young lad and being completely gobsmacked, the most iconic world cup goal ever scored. #maradona pic.twitter.com/O64yzP7aSJ — Syelaw (@syelaw) November 25, 2020

Ο βασιλιάς της Νάπολης

Ο Μαραντόνα συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα της Νάπολι, όπου πέρασε τα πιο ένδοξα ποδοσφαιρικά του χρόνια. Εκεί ήταν που λατρεύτηκε σαν πραγματικός θεός επί γης, όπου το όνομα του έγινε σύνθημα στα χείλη μια ολόκληρης πόλης. Δίκαια χαρακτηρίστηκε «βασιλιάς της Νάπολης».

Όταν η Νάπολι πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα με τον Μαραντόνα στις τάξεις της, η ιταλική πόλη γιόρταζε 3 μερόνυχτα.

Κάποιοι δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτές τις στιγμές.

Γι’ αυτό και κάποιος έγραψε με σπρέι έξω από το νεκροταφείο: «ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΧΑΣΑΤΕ».

Και έτσι ακριβώς ήταν. pic.twitter.com/4hWLIovUW3 — ʍքǟȶɦǟֆ 💊 (@GiannisMpathas) November 25, 2020

Οι απίστευτες ιστορίες, τα αξέχαστα στιγμιότυπα

Ο Μαραντόνα, όμως, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την πλούσια ποδοσφαιρική του δράση. Χαρακτηρίζεται και από τις καυστικές του ατάκες, τις κόντρες του, την αγάπη του για τη ζωή και – ναι – τη ροπή του προς τις καταχρήσεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν έναν άνθρωπο, ο οποίος χάραξε το δικό του αξέχαστο στίγμα στην ποδοσφαιρική – και όχι μόνο – ιστορία.

Είπε ο Πελέ «ο θεός με έστειλε να διδάξω το ποδόσφαιρο» κι ο Μαραντόνα απάντησε «εγώ δεν έστειλα κανέναν»….

Οι Θεοί είναι αθάνατοι και ζουν πάντα μέσα στις καρδιές μας!!! pic.twitter.com/us2uXq3jPO — Γιάννης only LEFT (@johnonlyleft) November 25, 2020

Remember Rip Maradona dancing with a Nigerian woman at the world cup #Maradona pic.twitter.com/d6VW8itHjW — Mentality Monsters (@parkthebus8989) November 25, 2020