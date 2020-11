Must Read

Το Σάββατο με τα ΝΕΑ:

Esquire

Lenny Kravitz. Η καριέρα, το στυλ, το προσωπικό στίγμα. Ο κορυφαίος rock star σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Man at his Best: Andrien Brody.

Ενας από τους πιο ιδιαίτερους και πιο επιδραστικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ μιλάει αποκλειστικά στο Esquire.

Πρόσωπα. Εμανουέλ Μακρόν, Πατρίκ Μουράτογλου.

Δύο προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στην πολιτική και τον αθλητισμό, ο «Κύριος Ευρώπη» και ο προπονητής των πρωταθλητών -και του Στέφανου Τσιτσιπά- αναλύονται.

Αφιέρωμα: Οι καλές ειδήσεις του 2020. Και όμως υπάρχουν! Η πιο παράξενη χρονιά έχει και καλά νέα. Τα συγκεντρώσαμε εδώ.

Αυτοκίνητο. Το απόλυτο συγκριτικό test για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή τάση της εποχής.

Μόδα: Urban Project. Το Esquire φωτογραφίζει τα πιο δυνατά looks για βόλτες στο κέντρο της πόλης -όταν βγούμε από το lockdown.