Το μεγαλύτερο σετ της παρουσιάζει η γνωστή δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών LEGO, και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Κολοσσαίο της Ρώμης.

Με διαστάσεις 27 εκατοστά ύψος, 52 εκατοστά πλάτος και 59 εκατοστά βάθος, και 9.036 κυβάκια, το νέο εντυπωσιακό σετ, θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου, ανήμερα της Black Friday.

Behold, the mighty LEGO Colosseum! 🤩 https://t.co/ZuFm3AvfiU pic.twitter.com/TZMaHZOk8u

the 9,036-piece roman colosseum kit is LEGO's largest to datehttps://t.co/2CHabVqkAY pic.twitter.com/cWHCEt9q39

