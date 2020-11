Ένα καινούργιο μουσικό-εικαστικό πρότζεκ από το μυαλό του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου μόλις κυκλοφόρησε από την United We Fly.

Με το σύνολο του εικαστικού του έργου να χαρακτηρίζεται από την αγάπη του για την μουσική και την επιθυμία του να αναζητά τις συνδετικές γραμμές ανάμεσα στις δύο τέχνες, ο Ρόκος είχε ξεχωρίσει πέρσι όταν παρουσίασε στο Μουσείο Μπενάκη την επιτυχημένη έκθεση «No more shall we part», σε συνεργασία με τον Nick Cave.

Μέσα από τα έργα εκείνης της ενότητας ο καλλιτέχνης προσέγγιζε εικαστικά το ομώνυμο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds, εκθέτοντας στον χώρο του μουσείου δεκατέσσερα έργα, όσα δηλαδή και τα αντίστοιχα τραγούδια του δίσκου.

Ανθρωποκεντρικός, με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, ο ζωγράφος έχει επίσης φιλοτεχνήσει πολλά εξώφυλλα δίσκων γνωστών μουσικών όπως ο Παύλος Παυλίδης και ο Φοίβος Δεληβοριάς. Τα έργα του έχουν χρησιμοποιηθεί σε εξώφυλλα βιβλίων, σε αφίσες συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και ταινιών. Μάλιστα τα εγκαίνια των εκθέσεων του συνοδεύονται συχνά από ζωντανές μουσικές εμφανίσεις.

Σήμερα ο Ρόκος παρουσιάζει την μουσικο-εικαστική δουλειά «10 Years of Horror & Romance» με τραγούδια εμπνευσμένα από το παρελθόν. Δέκα χρόνια μετά τη μουσική συλλογή Horror & Romance On Another Planet (με συμμετοχές από: Zita Swoon, Mανώλη Αγγελάκη, The Last Drive, Φοίβο Δεληβοριά, Αρλέτα, Κόρε. Ύδρο, Bokomolech, S.W.A.N, The Fiery Furnaces κ.α.), ο εικαστικός και η ομάδα του επιστρέφουν στο έργο κοιτώντας το μέσα από το πρίσμα του 2020, της χρονιάς που έφερε τα πάνω κάτω.

Πρόκειται για τρία remixes τραγουδιών που είχαν ήδη κυκλοφορήσει το 2010 και ένα bonus track, τον “Χαμένο Κινητήρα” του Παύλου Παυλίδη.

Για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία τυπώθηκαν 550 αντίτυπα βινυλίων, μεταξύ των οποίων και 150 συλλεκτικά αριθμημένα αντίτυπα συνοδευόμενα από τη υπέροχη μεταξοτυπία «10 years of Horror & Romance», η οποία δημιουργήθηκε στο εργαστήριο Tind με φωτομεταφορά από διαφάνειες σχεδιασμένες στο χέρι από τον Στέφανο Ρόκο.

Η μουσική συλλογή θα κυκλοφορήσει και ως ψηφιακό album σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και στο e-shop της United We Fly.