Ο Έλληνας CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά συνεχάρη τη Moderna για τη μεγάλη επιτυχία με το εμβόλιό της, δείχνοντας ότι μπροστά στον «αόρατο εχθρό» της πανδημίας κάνουν πέρα ακόμα και οι τεράστιοι επιχειρηματικοί ανταγωνισμοί.

Η Pfizer ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου ότι το εμβόλιό της κατά του κοροναϊού έχει 90% αποτελεσματικότητα. Σήμερα, τον γύρο του κόσμο έκανε η είδηση ότι η ανταγωνιστική Moderna ανακοίνωσε ότι το δικό της εμβόλιο είναι κατά 95% αποτελεσματικό.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Άλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ενθουσιασμένος και αναφέρθηκε στον «κοινό στόχο» για την καταπολέμηση του ιού.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω τα καλά νέα που βγαίνουν από τη @moderna_tx για το πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολίων κατά της COVID-19. Οι εταιρείες μας μοιράζονται έναν κοινό στόχο – να νικήσουν αυτήν την τρομερή ασθένεια – και σήμερα συγχαίρουμε όλους στη Moderna και μοιραζόμαστε τη χαρά των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τους».

I am thrilled to hear the good news coming out of @moderna_tx’s #COVID19 vaccine development program. Our companies share a common goal – defeating this dreaded disease – and today we congratulate everyone at Moderna and share in the joy of their encouraging results.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 16, 2020