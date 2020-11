O The Weeknd έχει ανακοινωθεί ως ο επερχόμενος perfomer στο Super Bowl του επόμενου έτους.

Ο βραβευμένος με Grammy Καναδός τραγουδιστής, του οποίου οι επιτυχίες περιλαμβάνουν το Starboy και το Blinding Lights, θα ανέβει στη σκηνή σε μια ασυνήθιστη χρονιά για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Αμερικής λόγω της πανδημίας.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

«Όλοι μεγαλώσαμε παρακολουθώντας τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου να εμφανίζονται στο Super Bowl και μόνο όνειρο ήταν το να βρεθείς σε αυτή τη θέση. Νιώθω ταπεινοφροσύνη, τιμή και έκσταση που είμαι το επίκεντρο αυτής της φημισμένης σκηνής φέτος», δήλωσε χαρούμενος ο The Weeknd.

«Ο The Weeknd έχει παρουσιάσει έναν εντελώς δικό του ήχο. Η εκφραστική του μοναδικότητα έχει χαρακτηρίσει μια νέα παραγωγή μεγαλείου στη μουσική και την τέχνη», δήλωσε ο JAY-Z, ο οποίος μέσω της εταιρείας του Roc Nation, έχει αναλάβει καθήκοντα στρατηγικού συμβούλου μουσικής ψυχαγωγίας του NFL.

The NFL has announced that @theweeknd will perform during the halftime show of Super Bowl LV 🎵 pic.twitter.com/u1Bhn93ipR

— SportsCenter (@SportsCenter) November 12, 2020