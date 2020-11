Με σπασμένα φρένα πηγαίνει στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς κατάφερε να επικρατήσει με σχετική άνεση (4-0) απέναντι στη σταχτοπούτα Κάντιθ και να μειώσει στον έναν βαθμό από την κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ωστόσο δύο παιχνίδια λιγότερα.

Ένας από τους πιο κρίσιμους ποδοσφαιριστές των Μαδριλένων είναι φυσικά ο Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» σκόραρε απέναντι στη Κάντιθ, έφτασε τα πέντε γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και σκαρφάλωσε στην κορυφή των σκόρερ μαζί με τον Ζοάο Φέλιξ.

Με το γκολ αυτό ο Σουάρες έκανε το 29 στα 29 απέναντι στις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στη La Liga, κάτι που μόνο οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν επίσης πραγματοποιήσει. Βέβαια ο «πιστολέρο» θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 30 στα 30, καθώς την επόμενη αγωνιστική θα αναμετρηθεί κόντρα στην πρώην ομάδα του, Μπαρτσελόνα.

Luis Suarez has now scored against all 29 teams he’s faced in La Liga ✅

He can make it 30/30 when he plays Barcelona later this month 😏 pic.twitter.com/d5u0XP9qlw

— Goal (@goal) November 8, 2020