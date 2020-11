Ο Μπρούνο Φερνάντες συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη ένα τρίποντο.

Ο Πορτογάλος παίκτης είναι ο πρωταγωνιστής των «κόκκινων διαβόλων» και στο Γκούντισον Παρκ φρόντισε να το αποδείξει και πάλι. Κόντρα στην Έβερτον, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έκανε τα… πάντα, δίνοντας πολύτιμες… ανάσες στον Σόλσκιερ.

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σημείωσε δύο τέρματα κόντρα στα «Ζαχαρωτά», φέρνοντας μόνος τους «τούμπα» το ματς, ενώ στις καθυστερήσεις βρήκε υπέροχα τον Έντισον Καβάνι, με τον Matador να σημειώνει το πρώτο του γκολ με τους «κόκκινους διαβόλους».

Οι αριθμοί του Μπρούνο στο Νησί λένε και μαρτυρούν πολλά. Με την… παράσταση που έδωσε στο Γκούντισον Παρκ, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε σε ένα εντυπωσιακό στατιστικό.

Στις πρώτες του 10 εκτός έδρας συμμετοχές στην Premier League, ο Πορτογάλος παίκτης έχει σημειώσει 10 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 5 ασίστ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, δεν είχε τέτοιους αριθμούς, μετά από 10 εκτός έδρας εμφανίσεις στη διοργάνωση.

14 – Bernard’s goal was his first in 14 Premier League appearances since netting against Crystal Palace in February; the strike was also the first shot on target from either side in this match. Opener. #EVEMUN

