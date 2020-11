Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υποστήριξε σήμερα ότι διαθέτει συγκεκριμένες αποδείξεις πως η Τουρκία στρατολογεί και μεταφέρει χιλιάδες Σύρους μισθοφόρους στο Αζερμπαϊτζάν για να πολεμήσουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο Πασινιάν ανέβασε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει την ανάκριση ενός Σύρου ο οποίος, σύμφωνα με τις αρμενικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συνελήφθη από τις δυνάμεις του Καραμπάχ.

«Τώρα υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη απόδειξη ότι χιλιάδες μισθοφόροι στη Συρία στρατολογούνται και μεταφέρονται από την Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν για να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Αρτσάχ», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Facebook, χρησιμοποιώντας την αρμενική ονομασία του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σούσαν Στεπανιάν δημοσιοποίησε ένα άλλο βίντεο από ανάκριση και έδωσε ορισμένες πληροφορίες για τον άνδρα που εικονίζεται σε αυτό, τον οποίο αποκάλεσε «Σύρο τρομοκράτη μισθοφόρο».

Σύμφωνα με τη Στεπανιάν, ο άνδρας αυτός ονομάζεται Γιουσούφ Αλαμπέτ αλ Χάτζι και αιχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι 32 ετών και «του υποσχέθηκαν 2.000 δολάρια μηνιαίως για να πολεμήσει εναντίον των απίστων στο Αρτσάχ και άλλα 100 δολάρια ως ανταμοιβή για κάθε αποκεφαλισμένο άπιστο», έγραψε στο Twitter.

