Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις του τον Οκτώβριο, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (31/10) επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Σμύρνης χάρη σε δύο γκολ του Αχμέντ Χασάν.

Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο νέο μήνα.

Μπήκε Νοέμβριος σήμερα, με το πρόγραμμα που έχει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς από εδώ και στο εξής να είναι «φωτιά».

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι μπαίνουν στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς με παιχνίδια που θα κρίνουν αρκετά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το πρόγραμμα-φωτιά του Ολυμπιακού λοιπόν ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη (3/11, 22:00) στο «Έτιχαντ».

Εκεί ο πρωταθλητής Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μετά τη σπουδαία αυτήν αναμέτρηση οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο, για να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ την Κυριακή (8/11, 15:00).

Μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, έρχεται μια καυτή τριάδα αγώνων για τον Ολυμπιακό.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (19:30) οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό, εν συνεχεία θα παίξουν δεύτερο σερί ματς στο Καραϊσκάκη κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι την Τετάρτη 25 του μηνός (22:00) και θα κλείσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο μήνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με αντίπαλο τον Άρη το Σάββατο (28/11, 19:30).

Εκτός από όλα τα παραπάνω, και ο Δεκέμβριος μπαίνει με πολύ δυνατά ματς, καθώς στις αναμετρήσεις της 1ης Δεκεμβρίου με τη Μαρσέιγ και της 9ης του μηνός με την Πόρτο θα κριθεί οριστικά η πορεία του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League.

Πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, με τον Ολυμπιακό όμως να έχει μάθει στα δύσκολα.

Θα φανεί στο γήπεδο όμως αν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει και να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.

Δείτε το πρόγραμμα των Ερυθρολεύκων όπως το παρουσιάζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Καλημέρα και καλό μήνα! Για να μην χάσεις καμία «μάχη» της ομάδας μας τον Νοέμβριο! / Good morning and have a nice month! Don’t lose a single Olympiacos’ match this November! 🔴⚪️🗓#Olympiacos #Schedule #Fixtures #Νovember #Football pic.twitter.com/2uN59hy67W

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) November 1, 2020