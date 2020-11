Must Read

Σίγουρα ήταν απεχθής, αποτρόπαια και βάρβαρη η πράξη του αποκεφαλισμού του Γάλλου καθηγητή Samuel Paty από τον Ισλαμιστή 18χρονο Anzorov..

Επειδή ο καθηγητής θέλησε να προβάλλει κάποιες γελοιογραφίες του Προφήτη Μωάμεθ σε ένα γυμνασιακό μάθημα, το οποίο αφορούσε το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης!

Επιπλέον σίγουρα, η Γαλλία (:η χώρα του Βολταίρου) έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί με κάθε μέσο το κοσμικό της κράτος , με βάση το νόμο του 1905 και τον αντίστοιχο νόμο του 1881 , που παρέχουν το δικαίωμα σε οποιονδήποτε ανθρώπινο όν να ασκεί κριτική ή και να δυσφημεί μια οποιαδήποτε θρησκεία (the right to blaspheme)!

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά ασκείται από διάφορους κύκλους και μια σοβαρή κριτική εναντίον του Γάλλου Προέδρου Μακρόν , ο οποίος μέχρι σήμερα είχε δείξει μια απίστευτη ανεκτικότητα..

Και δεν είχε τολμήσει να κλείσει «μουσουλμανικά τζαμιά», τα οποία είχαν απωλέσει τη λατρευτική τους αποστολή και χρησιμοποιούνταν απλώς ως χώροι στρατολόγησης των τζιχαντιστών ισλαμιστών ( «Economist, A jihadist beheading spurs the French to defend secularism»).

Και η ίδια κριτική ασκείται , επειδή η σημερινή γαλλική κυβέρνηση δεν είχε ασκήσει μια καλύτερη εποπτεία πάνω στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ), όταν τα τελευταία επέτρεπαν απαράδεκτα τη διάδοση «ομιλιών φυλετικού μίσους» ή και τη στοχοποίηση ατόμων!

Ας μη ξεχνούμε άλλωστε , ότι η φωτογραφία του αποκεφαλισθέντος καθηγητή είχε αναρτηθεί στο Facebook από τον πατέρα ενός μαθητή της ίδιας τάξης (ο οποίος ζητούσε μάλιστα με θρασύτητα και την απέλαση του καθηγητή από τη Γαλλία , επειδή είχε προβάλλει δημόσια τα περίφημα σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ)!

Όμως, πέραν τούτων πιστεύω ακράδαντα, ότι η δολοφονία του Γάλλου καθηγητή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει την αφορμή για να εξαπολυθεί σε όλο τον κόσμο ένας γενικευμένος και ανεξέλεγκτος αξιακός ή θρησκευτικός πόλεμος ανάμεσα «στο Ισλάμ και τη Δύση»!

Καταρχήν, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επί της παρούσης συγκυρίας ένα απρόσμενο «δώρο» στον αυταρχικό σουλτάνο Ερντογάν, ο οποίος-απομονωμένος – προσπάθησε αμέσως να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον εκπρόσωπο « όλων των καταπιεσμένων μουσουλμάνων » !

Και έτσι άρχισε σε κάποιες χώρες (όπως το Κατάρ) το μποϊκοτάρισμα των γαλλικών προϊόντων ή και το κάψιμο των γαλλικών σημαιών!

Επιπλέον, το Ισλάμ και η Δύση δεν είναι μονοδιάστατες και αποστειρωμένες οντότητες!

Και καλό θα ήταν να ξεφύγουμε από τους ψευδείς θεολογικούς όρους μιας τέτοιας αντιπαράθεσης , γιατί εκτός από τους τζιχαντιστές ισλαμιστές και τρομοκράτες, υπάρχει και το Ισλάμ της πνευματικότητας (που έσωσε τα κείμενα του Αριστοτέλη και των άλλων φιλοσόφων)!

Όπως υπάρχουν και οι χριστιανοί φονταμενταλιστές, οι οποίοι παλιότερα είχαν ανατινάξει το Ομοσπονδιακό κτίριο της Οκλαχόμα στην Αμερική, προκαλώντας το θάνατο 167 ατόμων!

Εξάλλου, η Δύση δεν «ταυτοποιείται » μόνο με τα θετικά της μεγέθη, όπως ο Διαφωτισμός, το habeas corpus, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο Μότσαρτ, ο Μπαχ κλπ.

Αλλά και με τα αρνητικά της μεγέθη, όπως το Ολοκαύτωμα ή ο βιομηχανικός τρόπος εξόντωσης «των αντιπάλων» («U. Eco , Συνομιλίες για το τέλος του χρόνου»).

Το συμπέρασμα;

Οι δυτικές κοινωνίες είναι απαραίτητο- και επιβάλλεται- να υπερασπιστούν τις αξίες τους , όπως Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ κλπ.

Όχι όμως με ένα γενικευμένο και ανεξέλεγκτο θρησκευτικό πόλεμο ανάμεσα στο Ισλάμ και τη Δύση , ο οποίος θα αποσταθεροποιήσει επικίνδυνα το ευρωπαϊκό πεδίο, λόγω και της παρουσίας μεγάλων μουσουλμανικών ομάδων ..

Πολλές εκ των οποίων έχουν αποδεχθεί πάντως τις ευρωπαϊκές αξίες και ζουν πολιτισμένα ..

Η υπεράσπιση των ανωτέρω ευρωπαϊκών αξιών είναι δυνατό να επιτευχθεί σήμερα με άλλα μέσα, όπως με το έγκαιρο «κλείσιμο» των λατρευτικών χώρων (:μουσουλμανικών τζαμιών), όταν οι τελευταίοι μεταβάλλονται επικίνδυνα σε εστίες στρατολόγησης ισλαμιστών τρομοκρατών!

Ένα μέγεθος , δηλαδή, το οποίο είχαν υποβαθμίσει ακατανόητα οι γαλλικές αρχές ( και ο πρόεδρος Μακρόν)!

Και στην ίδια κατεύθυνση είναι αναγκαίο να κινηθεί, κατά τη γνώμη μου, και ολόκληρη η Ευρώπη ….η οποία απέφυγε πάντως -λόγω κυρίως των οικονομικών συμφερόντων της Γερμανίας- να επιβάλλει κυρώσεις στον σουλτάνο Ερντογάν, όταν ο τελευταίος καταπατούσε απαράδεκτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας!

Καλφέλης Γρηγόρης – Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

