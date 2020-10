Η Λέστερ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (19:55) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με τον Μπρένταν Ρότζερς να ανακοινώνει την εντεκάδα των «αλεπούδων».

Ο 47χρονος τεχνικός επέλεξε τον Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια, με τους Φουχς, Μόργκαν, Φοφανά να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Οι Τζάστιν (αριστερά), Τίλμανς, Τσουντχάρι, Ουντέρ (δεξιά) η τετράδα της Λέστερ στο κέντρο.

Και οι Μάντισον, Αλμπριγκτον βρίσκονται πίσω από τον προωθημένο Βάρντι.

Η ενδεκάδα: Σμάιχελ, Τζάστιν, Μόργκαν, Φοφανά, Φουχς, Τίλεμανς, Τσουντχούρι, Μάντισον, Ολμπράιτον, Τσενγκίζ Ουντέρ, Βάρντι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γουόρντ, Γιακούποβιτς, Ιχεανάτσο, Μπαρνς, Αγιόθε Πέρεθ, Μεντί, Πραετ, Τόμας.

