Η Χαβάη είναι νησιωτικό σύμπλεγμα στον Ειρηνικό ωκεανό και αποτελεί πολιτεία των ΗΠΑ. Έχει έκταση 28.313 τ.χλμ. και πληθυσμό 1.420.491 κατοίκους (εκτίμηση 2018).

Προσαρτήθηκε σε αυτές το 1898 και πήρε το καθεστώς της 50ής κατά σειρά πολιτείας στις 21 Αυγούστου του 1959.

Πρωτεύουσά της πολιτείας είναι η Χονολουλού και βρίσκεται 3.700 χλμ. δυτικά των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1778 έως περί το 1898, η Χαβάη ήταν επίσης γνωστή με το όνομα Νήσοι Σάντουιτς.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε γνωστή εξαιτίας του Περλ Χάρμπορ, του λιμανιού στο οποίο σημειώθηκε η ιαπωνική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Σταδιακά έγινε γνωστή για το χορό «χούλα χουπ» και γενικά ως τουριστικό θέρετρο. Η Χαβάη είναι τόπος καταγωγής του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου που εξελέγη στις ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με το el.wikipedia.org.

Φώτο

