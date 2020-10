Ο πλανήτης μας έχει άπειρες ομορφιές, που προφανώς και δε μπορούν να αποτυπωθούν όλες από έναν ή και πολλούς, φωτογραφικούς φακούς.

Μέσα σε μια γενικότερη απαισιοδοξία που επικρατεί λόγω της πανδημικής κρίσης που προξενεί ο κοροναϊός, τέτοιες εικόνες μας κάνουν να ηρεμούμε και να «ταξιδεύουμε» από την ασφάλεια του σπιτιού μας.

Από τον παγωμένο Βορρά, τις ωραιότερες ηπειρωτικές πόλεις, μέχρι τις πιο όμορφες παραλίες του Ισημερινού και τις ερήμους της Αφρικής, το Twitter μας δίνει μια αισιόδοξη προσέγγιση απέναντι στις ομορφιές αυτού του κόσμου.

Κι αφού δεν είναι και ασφαλές για λόγους υγείας εξαιτίας του κοροναϊού, να ταξιδέψουμε παντού πάνω στον πλανήτη, τουλάχιστον έχουμε αυτές τις εικόνες να μας θυμίζουν ότι όλα κάποτε θα περάσουν και ο πλανήτης μας θα είναι «εκεί» για να τον εξερευνήσουμε.

Φώτο

One word for this picture ❤ pic.twitter.com/9ApvjikHqo — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 18, 2020

Santorini, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/n0ahGCxUN5 — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 17, 2020

Comment your favourite pic from 1-4? pic.twitter.com/ofHCspfgSb — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 17, 2020

Italy is such a dream 🇮🇹 pic.twitter.com/1dFBXroQfR — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 18, 2020

Rome 🇮🇹 pic.twitter.com/kRbpspepCk — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 19, 2020

Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/pq1F1gBPLT — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 19, 2020

Annecy, France the Venice of Alps 🇫🇷 pic.twitter.com/CefeWcrJGt — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 20, 2020

Northern lights, Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/ZgsfMyEAep — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 20, 2020

Choose your favourite? pic.twitter.com/cbCEHETcPo — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 20, 2020

Turkey on left vs Hawaii on right? pic.twitter.com/bmxyVuyKCG — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 21, 2020

Parc du mont royal, Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/CLbpEJRQNm — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 21, 2020

One word for Budapest at night🇭🇺 pic.twitter.com/Q6CHcNNhw5 — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 21, 2020

Prague 🇨🇿 pic.twitter.com/mXpG7EICpd — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 21, 2020

Liguria, Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/gxriY5k3ey — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 22, 2020

Edinburgh, everyone's favorite City 🇬🇧 pic.twitter.com/zY9fzNczTB — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 22, 2020

Rate this photo of Hawaii out of 10? pic.twitter.com/c5iz9oUvAy — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 22, 2020

Guess the place and win a free ticket to Alaska 😂 pic.twitter.com/ZwIEhpTK7w — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 22, 2020

Mesa Arch , USA 🇺🇸 pic.twitter.com/IrvHK4aa7y — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Bahnhofstrasse is a 1.4 kilometer long street in Zurich. It is internationally known as one of the most expensive and exclusive shopping streets in the worldb🇨🇭 pic.twitter.com/W8GVhdm9QL — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/rSyVxYdkwz — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/5qer7qiX4B — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Glasgow, Scotland 🇬🇧 pic.twitter.com/1pLX0liLTs — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 22, 2020

African Safari wildlife Park ❤ pic.twitter.com/XWh4YzIgW6 — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Tanzania 🇹🇿 pic.twitter.com/zey3pzqD3F — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020

Piazza Del Popolo, Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/0aBHAQAnuC — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 24, 2020

Choose your favourite from 1-2-3? pic.twitter.com/fDeF5h4k5y — Magical Places On Earth (@magicalplaces4) October 23, 2020