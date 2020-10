Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τη «φρικτή» κίνηση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook να προσπαθήσουν να αποκλείσουν τη διάδοση αμφιλεγόμενου δημοσιεύματος όσον αφορά τη σχέση του Τζο Μπάιντεν, του δημοκρατικού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου που έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας είχε καταλάβει θέση ο γιος του Χάντερ Μπάιντεν.

«(Είναι) τόσο φρικτό το ότι το Twitter και το Facebook απέκρυψαν το άρθρο με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποτελούν το ‘όπλο η κάννη του οποίου καπνίζει’ για τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ στη New York Post», στηλίτευσε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει «τίποτα χειρότερο από έναν διεφθαρμένο πολιτικό».

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020