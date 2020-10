Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε χθες Τρίτη τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «γύρισε την πλάτη» στους Αμερικανούς, διακόπτοντας απότομα τις διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο για το νέο πρόγραμμα στήριξης της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, την οποία έχει γονατίσει ο αντίκτυπος της πανδημίας του κοροναϊού.

Ανακοινώνοντας ξάφνου ότι αναστέλλει για μετά τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου τις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς για τα νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των εταιρειών, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος «σας γύρισε την πλάτη», τόνισε μέσω Twitter ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

«Μην απατάσθε: κι αν δεν έχετε πια δουλειά, αν η επιχείρησή σας έκλεισε, αν το σχολείο του παιδιού σας έχει κλείσει, αν βλέπετε κόσμο να απολύεται γύρω σας, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε σήμερα ότι τίποτα από όλα αυτά, απολύτως τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει», υπερθεμάτισε ο Τζο Μπάιντεν.

Make no mistake: if you are out of work, if your business is closed, if your child’s school is shut down, if you are seeing layoffs in your community, Donald Trump decided today that none of that matters to him.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020