Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε μέχρι τις προεδρικές εκλογές, τις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για την έγκριση ενός νέου πακέτου μέτρων οικονομικής τόνωσης λόγω της πανδημίας του νέου κοροναϊού, ακόμη και αν τα κρούσματα του ιού αυξάνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας πριν από την εποχή της γρίπης.

Τόνισε ωστόσο, ότι θα περάσει το πακέτο ανακούφισης μετά τις εκλογές.

Η Πελόζι ζητά 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση «κακώς διαχειριζόμενων και με υψηλή εγκληματικότητα Δημοκρατικών πολιτειών» που δεν έχουν καμία σχέση με τον ιό, έγραψε ο Τραμπ το απόγευμα στο Twitter.

«Έδωσα εντολή στους βουλευτές μου να σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις εκλογές, όταν, αμέσως μετά αφού νικήσω, θα εγκρίνουμε ένα μεγάλο Νομοσχέδιο Οικονομικής Τόνωσης που θα εστιάζει στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικάνους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter μια μέρα μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν έχοντας νοσήσει από την Covid-19.

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020