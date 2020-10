Έγινε πρώτο θέμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, όταν ενώ έχοντας υποτιμήσει τον κοροναϊό, νόσησε από τον φονικό ιό και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τρεις ημέρες στο νοσοκομείο.

Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν φαίνεται να βάζει μυαλό με τίποτα και συνεχίζει να υποτιμά τον κοροναϊό, στέλνοντας το ένα λάθος μήνυμα μετά το άλλο.

Την Παρασκευή, όταν έγινε γνωστή η μεταφορά του στο νοσοκομείο Walter Reed, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στα πρώτα του μηνύματα προς τον αμερικανικό λαό, φάνηκε να έχει αλλάξει άποψη, ενώ για πρώτη φορά αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον κοροναϊό με το… πραγματικό του όνομα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν επιβεβαιώνονται αυτοί που έλεγαν από την πρώτη στιγμή πως ούτε τώρα που νόσησε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο είναι ικανός να καταλάβει πόσο επικίνδυνος είναι στην πραγματικότητα ο κοροναϊός.

Έπαθε. Έμαθε;

Το πρώτο… δείγμα αφελούς αντιμετώπισης του κοροναϊού το έδωσε μόλις 24 ώρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, όταν το απόγευμα του Σαββάτου (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) έσπασε την «καραντίνα», στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται, με σκοπό να… βγει από το νοσοκομείο για να χαιρετίσει τους οπαδούς του που για ημέρες είχαν «κατασκηνώσει» έξω από το Ιατρικό Κέντρο.

Φορώντας μάσκα, την οποία μανιωδώς αρνούνταν να φορέσει στο παρελθόν, μέσα σε ένα πολυτελές SUV, μαζί με τρεις ακόμα ανθρώπους της ασφάλειάς του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε βόλτες έξω από το νοσοκομείο, χαιρετώντας τους οπαδούς του.

Η απόφαση, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι αντιδράσεις δεν φάνηκε να… ιδρώνουν τα αφτί του

Ακολούθησε το μήνυμά του μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο εκτός από την ενημέρωση περί εξιτηρίου, συμβούλευε τους πολίτες να… μην φοβούνται τον κοροναϊό.

Δεν κράτησε τη μάσκα ούτε για τα προσχήματα

Μια μέρα μετά τη βόλτα, ήρθε το εξιτήριο για τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φορώντας μάσκα βγήκε από το νοσοκομείο και με ελικόπτερο μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο.

Φτάνοντας εκεί και πριν προλάβουν καλά καλά να σβήσουν τα φώτα όλων των ΜΜΕ του κόσμου, τα οποία ήταν στραμμένα πάνω του, εκείνος επιδεικτικά έβγαλε τη μάσκα και την έβαλε στην τσέπη του, προκαλώντας εκ νέου οργή.

Τι κοροναϊός, τι γρίπη;

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά από βομβαρδισμό αναρτήσεων στα social media, ο παλιός… καλός (;) Τραμπ επέστρεψε!

Μετά από σειρά αναρτήσεων στο twitter με νέο tweet από νοσοκομείο αναφέρεται στην εποχική γρίπη συγκρίνοντάς την με τον κοροναϊό, λέγοντας ότι παρά την ύπαρξη εμβολίου πολλοί πεθαίνουν από αυτήν.

«Η εποχή της γρίπης έρχεται! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω από 100.000 και παρά την ύπαρξη εμβολίου, πεθαίνουν από την Γρίπη. Θα κλείσουμε την χώρα μας; Όχι, μάθαμε να ζούμε με αυτήν, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον Covid, σε πολλούς πληθυσμούς πολύ λιγότερο θανατηφόρος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η εν λόγω ανάρτηση οδήγησε τόσο το Twitter, όσο και το Facebook στην απόφαση να «μπανάρουν» την εν λόγω ανάρτηση του αμερικανού προέδρου αφού πρόκειται για «παραπλανητική πληροφόρηση».

Όλα τα παραπάνω φέρνουν τον αμερικανό πρόεδρο ξανά σε δύσκολη θέση, ενώ και στις δημοσκοπήσεις δείχνει να… καταρρέει.