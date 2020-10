Εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για τρεις ημέρες έχοντας διαγνωστεί με κοροναϊό αναμένεται να πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ώρες.

Θέλοντας να προλάβει χρονικά ακόμη και την ενημέρωση του προσωπικού γιατρού του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να ανακοινώσει μέσω Twitter ότι θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ό ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται καλύτερα και θα εγκαταλείψει το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed τις πρωινές ώρες της Τρίτης (1:30 ώρα Ελλάδος), αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο εκεί για να υποβληθεί σε θεραπεία για τον κορονoϊό.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020