Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι «αισθάνεται καλά και θα συνεχίσει να ξεκουράζεται στο σπίτι της» αφού διαγνώστηκε με κοροναϊό, την περασμένη εβδομάδα.

Η ίδια ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τους φροντιστές και είπε ότι προσεύχεται για όσους έχουν μολυνθεί από τον φονικό ιό.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως στην ανάρτησή της δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η οικογένειά μου είναι ευγνώμων προς όλους για τις προσευχές και την υποστήριξη! Νιώθω καλά και θα συνεχίσω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Ευχαριστώ το ιατρικό προσωπικό και τους φροντιστές. Συνεχίζω να προσεύχομαι για εκείνους που είναι άρρωστοι και τις οικογένειές τους, που έχουν επηρεαστεί από την ασθένεια».

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020