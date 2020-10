View this post on Instagram

Σαν σήμερα, στις 5 Οκτωβρίου 1995, έγινε η πρεμιέρα του Ντολτσε Βίτα, και από κει και μετά τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο για εμένα. Την πιο δύσκολη και γεμάτη πόνο περίοδο της προσωπικής μου ζωής, έκανα τα γυρίσματα για μία σειρά που εδώ και 25 χρόνια προσφέρει γέλιο σε όλες τις ηλικίες. Σπουδαίο μάθημα ζωής για μένα ο Αντώνης Καλουδης. Χαίρομαι βαθιά όταν βλέπω την αλλαγή που έφερε η σειρά στη Συνείδηση της κοινωνίας για το δικαίωμα στον έρωτα της Ελληνίδας γυναίκας άνω των 40-45 ετών. Για τη νέα γενιά να πω και για τους παλιούς να θυμίσω, ότι μέχρι τότε η ανδροκρατούμενη κοινωνία δεν δεχόταν και χλεύαζε τον έρωτα μιας μεσήλικης γυναίκας και ενός νεαρού άνδρα. Για τους άντρες όμως ίσχυε το αντίθετο, σχόλια θαυμασμού για όποιον μεσήλικα κατάφερνε να ρίξει μία πιτσιρίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν Ντόλτσε Βίτα! Να τα εκατοστήσεις και να εμπνέεις τους ανθρώπους να ζουν τον έρωτά τους όποτε έρθει, όπως θέλουν και με όποιον σύντροφο θέλουν!