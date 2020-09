View this post on Instagram

ΠΟΤΣΕΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΛ.ΑΣ Ν.ΧΙΟΣ ☦🇬🇷 ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ & ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ Π ΕΧΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΙΣ ΜΑΧΗΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΑΣ ☦🇬🇷 Θ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΡΑΝΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΤΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ & Θ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ☦🇬🇷 ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Θ ΠΡΑΞΩ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΣ ΟΝΤΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Π ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ & ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ☦🇬🇷