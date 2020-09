Με αναδημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter μιας παλιάς του δήλωσης, από την εποχή μάλιστα που ήταν ακόμα δήμαρχος, απάντησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στο αυστηρό μήνυμα της διάσκεψης των ηγετών των χωρών της Μεσογείου, προς την Άγκυρα, αλλά και στις σκληρές δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

Φαίνεται πως ο Ερντογάν θεωρεί πως τα tweets του είναι διαχρονικά γι΄αυτό και τα ποστάρει τόσα χρόνια μετά και μάλιστα σε μία τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία.

«Υπάρχει ένα τραπέζι λύκων που ετοιμάζεται. Εσείς οι λύκοι δεν θα καταφέρετε να μας φάτε είμαστε πολύ μεγάλοι», είχε πει τότε απευθυνόμενος στους Κεμαλιστές. Τώρα χρησιμοποίησε αυτή τη φράση για τη Σύνοδο της Κορσικής.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη, η Τουρκία κατήγγειλε ως «αλαζονικές» τις δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επέκρινε τις ενέργειες της Αγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο και τον κατηγόρησε ότι «θέτει σε κίνδυνο» τα συμφέροντα της Ευρώπης.

«Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε για μία ακόμη φορά αλαζονικές δηλώσεις, με ένα παλιό αποικιοκρατικό αντανακλαστικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι ο αρχηγός του γαλλικού κράτους «ενθαρρύνει τις εντάσεις και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

#BREAKING France's Macron endangers EU interests with his ‘individual and nationalistic stance': Turkish Foreign Ministry

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 10, 2020