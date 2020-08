Την άποψη ότι καλώς οι παίκτες του ΝΒΑ μποϊκοτάρισαν τους αγώνες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλετική βία εξέφρασε ο Ντοκ Ρίβερς.

Πάντως, ο προπονητής των Λος Άντζελες Κλίπερς αναγνώρισε ότι πρέπει να συνεχίσει και τη δουλειά του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ξέρω αν θα νιώσω διαφορετικά ή όχι, αλλά αυτό που δεν έχω χάσει ποτέ είναι η δουλειά μου. Στο τέλος της ημέρας, δεν είναι δουλειά του ΝΒΑ να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι δουλειά του ΝΒΑ να είναι, όμως, μέρος της κοινωνίας αυτής. Οπότε πιστεύω ότι πετύχαμε σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Μπορεί να είναι μια δύσκολη μέρα, όποτε κι αν παίξουμε, για να καταφέρουμε να ξανασυγκεντρωθούμε, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο μέρες που ήμασταν εκτός θα μας βοηθήσουν σε αυτό».

«It’s not the NBA’s job to solve the world; it’s the NBA’s job to be part of the world.»

Doc Rivers’ thoughts on resuming the season. pic.twitter.com/46d7xXpLEt

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2020