Το τέλος εποχής είναι όλο και πιο κοντά!

Ο Λιονέλ Μέσι όντας κουρασμένος και ενοχλημένος με όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Βαρκελώνη, ζήτησε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Με φαξ που έστειλε την Τρίτη στα γραφεία των «μπλαουγκράνα», ο καλύτερος παίκτης του κόσμου ενημέρωσε για την πρόθεσή του να κουνήσει… μαντήλι.

Από το στρατόπεδο των Καταλανών, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του φακ και το αίτημα του Μέσι. Μάλιστα, υπάρχει και έκτακτη συνάντηση στην ομάδα για να συζητηθεί η…βόμβα που έριξε ο Αργεντινός σούπερ σταρ, αλλά και για να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Ο Μέσι θεωρεί πως μπορεί να φύγει ως ελεύθερος από την Βαρκελώνη, καθώς πιστεύει πως παραμένει ενεργή η ρήτρα αποχώρησης.

Το σίγουρο είναι, πως ο Αργεντινός σούπερ σταρ δε μπορεί να συνυπάρξει πλέον στην ίδια… στέγη με τον Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου. Που τον θεωρεί και υπεύθυνο για τα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, η… μισή Ευρώπη καραδοκεί για την απόκτηση του Μέσι. Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως είναι ένα κλικ πιο μπροστά, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί τελικά η… βόμβα της αποχώρησης.

