Το βράδυ της Κυριακής (23/8) ολοκληρώθηκε το Champions League για τη σεζόν 2019-20 με την Μπάγερν Μονάχου να κερδίζει με 1-0 στον τελικό την Παρί Σεν Ζερμέν και να γίνεται Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η UEFA ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης για τη φετινή περίοδο με την Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν που βρέθηκαν στον τελικό να έχουν από τέσσερις ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι τρεις της ενδεκάδας ανήκουν στις Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ.

