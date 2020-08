Την Κυριακή ο Κόμπι Μπράιντ θα συμπλήρωνε τα 42 χρόνια της ζωής του, όμως στις 26 Ιανουαρίου πέθανε με ατύχημα με το ελικόπτερο, σκορπώντας παγκόσμια θλίψη.

Οι Λέικερς δεν γινόταν να τον ξεχάσουν. Ούτε αυτόν ούτε την αγαπημένη του κόρη Τζιάνα που χάθηκε μαζί του. Για αυτό αναμένεται να τιμήσουν την μνήμη και των δύο στο τέταρτο ματς της σειράς των playoffs με τους Μπλέιζερς.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 24/8, τους δύο αριθμούς που φόρεσε στην καριέρα του ο σπουδαίος «Black Mamba» και γι’ αυτό οι φανέλες που θα έχουν οι «λιμνάθρωποι» απέναντι στην ομάδα του Πόρτλαντ θα είναι ξεχωριστές.

The Black Mamba jerseys the @Lakers are wearing tonight for 8/24 🙏 pic.twitter.com/HxX4TxtJmp

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 24, 2020