Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την μεγάλη πυρκαγιά που καίει την Κορινθία από τις 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου η καμένη έκταση στις Κεχριές μετά το πέρασμα του Suomi-NPP, στις 15:30 ώρα Ελλάδος, υπολογίζεται στα 3600 εκτάρια (36.000 στρέμματα). Η λεπτομερής χαρτογράφηση της καμένης έκτασης θα δοθεί σε μεγαλύτερη ανάλυση αύριο, μετά το πέρασμα του Sentinel-2.

🔥A large #wildfire broke out in #Greece 🇬🇷close to Kechries and #Corinth. Villages and settlements had to be evacuated as a precaution.

These #Sentinel2 🛰️🇪🇺images from 22 July 2020 show the extent of the fire and a large plume of smoke. #Πυρκαγιά #Κεχριές pic.twitter.com/SAdFPGt7Ol

— Copernicus EU (@CopernicusEU) July 23, 2020