Ο The Weeknd, γνωστός και ως Abel Tesfaye, παροτρύνει τους «εταίρους και τα εκτελεστικά στελέχη της μουσικής βιομηχανίας» να υποστηρίξουν οργανώσεις που προωθούν τη φυλετική ισότητα.

Πρόσφατα η ομάδα εταιρειών της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ συμμετείχε στη σιωπηλή διαμαρτυρία με συνθήματα #BlackoutTuesday και #TheShowMustBePaused στο πλαίσιο της οποίας σταμάτησαν η μουσική και οι δραστηριότητές τους για μία ημέρα και ο χρόνος διοχετεύθηκε στην υποστήριξη της μαύρης κοινότητας με αφορμή τον θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

«Προς τους συναδέλφους μου, σεβαστούς συνεργάτες του κλάδου και τα στελέχη – κανείς δεν κερδίζει από τη μουσική των μαύρων περισσότερο από τις δισκογραφικές και τις υπηρεσίες ροής» έγραψε ο Weeknd στο Twitter o The Weeknd.

To my fellow respected industry partners and execs- no one profits off of black music more than the labels and streaming services. I gave yesterday and I urge you to go big and public with yours this week. It would mean the world to me and the community if you can join us pic.twitter.com/tWzHMacnu5

