Η αγάπη των Αμερικανών για τα όπλα ήταν γνωστή, ωστόσο δεν μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι θα εμφανίζονταν με βίντεο κρατώντας ημιαυτόματα απειλώντας αντιφασίστες.

Σ’ ένα σύντομο βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter κραδαίνοντας ένα ημιαυτόματο AR-15 στα χέρια η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προειδοποίησε τους αντιφασίστες διαδηλωτές να μην πατήσουν τα πόδια τους στην εκλογική της περιφέρεια στη βορειοδυτική Τζόρτζια.

Η Γκριν, που δηλώνει φανατική θαυμάστρια του Τραμπ «ενάντια στους σοσιαλιστές της Αριστεράς που θέλουν να καταστρέψουν» τη χώρα, πήρε τοις μετρητοίς τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου ότι θα εντάξει το κίνημα Antifa στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Το ΑNTIFA έχει κηρύξει πόλεμο στη χώρα μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ανακηρύσσοντάς την εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι το μήνυμα μου για τους τρομοκράτες του ANTIFA: Μείνετε μακριά από τη βορειοδυτική Τζόρτζια. Δεν θα κάψετε τις εκκλησίες μας, δεν θα λεηλατήσετε τις επιχειρήσεις μας ούτε θα καταστρέψετε τα σπίτια μας», αναφέρει στο μήνυμά της.

ANTIFA has declared war on our country.@realDonaldTrump responded by declaring them a domestic terrorist organization.

Here’s my message to ANTIFA terrorists:

Stay the HELL out of NW Georgia.

You won’t burn our churches, loot our businesses, or destroy our homes. pic.twitter.com/kBMh87G1ap

— Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) June 2, 2020