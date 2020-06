Η απόφαση των New York Times να δημοσιεύσουν ένα άρθρο γνώμης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Κότον με τον εμπρηστικό τίτλο «Send in the troops» («Στείλε τα στρατεύματα») δέχεται σφοδρές επικρίσεις τις τελευταίες ώρες, ακόμα και από συνεργάτες της ίδιας της εφημερίδας.

Στο άρθρο του, ο Κότον διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αμερικανικός στρατός για την καταστολή των επεισοδίων που σημειώνονται στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι δικαιολογημένος να δώσει μια τέτοια εντολή, βάσει του Νόμου περί Εξεγέρσεων (Insurrection Act) του 1807, όπως μεταδίδει και ο βρετανικός Guardian.

«Είναι πλέον καιρός να ενισχύσουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου με ομοσπονδιακή εξουσία» έγραψε την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός, εξηγώντας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποκατασταθεί η τάξη στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων είναι μια θεαματική επίδειξη δύναμης, που θα «διαλύσει» τα πλήθη όσων παρανομούν, θα οδηγήσει σε συλλήψεις και θα αποτρέψει μελλοντικά έκτροπα.

«Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένες πόλεις χρειάζονται απεγνωσμένα ενισχύσεις, ενώ οι γεμάτοι ψευδαισθήσεις πολιτικοί σε άλλες πόλεις αρνούνται να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η κυριαρχία του νόμου», σημειώνει με έμφαση ο Κότον.

Κάποιοι εργαζόμενοι των NYT υποστήριξαν ότι «δημοσιεύοντας αυτό το άρθρο θέτετε πολλούς »μαύρους» εργαζόμενους της εφημερίδας σε κίνδυνο».

Running this put Black @nytimes staffers in danger. In solidarity with my colleagues who agree. pic.twitter.com/UfkZkE1xvj

Ο Sewell Chan, πρώην συντάκτης της εφημερίδας, σχολίασε στο Twitter ότι αν και διστάζει να κριτικάρει την alma mater του, θεωρεί η ότι η δημοσίευση του άρθρου δεν αποτελεί λογική δημοσιογράφική πρακτική.

THREAD: As a former @nytimes Op-Ed editor I am reluctant to weigh in on my alma mater. But the decision to publish @SenTomCotton calling for troop deployments to quell unrest falls short of sound journalistic practice. pic.twitter.com/SgXSndkq8l

I spent some of the happiest and most productive years of my life working for the New York Times. So it is with love and sadness that I say: running this puts Black @nytimes staff – and many, many others – in danger. pic.twitter.com/1EIvzgORWj

I probably shouldn't tweet this. But the first tweet I got in trouble for at the Times was a thread on the role of the media in amplifying white supremacist messaging.

An editor saw the thread and put it in the paper.

The standards editor read it and I was sanctioned.

— Kendra "Gloom is My Beat" Pierre-Louis (@KendraWrites) June 4, 2020