Συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική, μια ευαίσθητη σκηνοθετική ματιά και μια σκληρή – αλλά εντελώς ανθρώπινη – ιστορία. Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller του Wally Lamb, το I Know This Much is True, η νέα σειρά της HBO, μας ωθεί να εξερευνήσουμε την πτυχή της ζωής μας που αποτελεί ταυτόχρονα καταφύγιο, αλλά και θέατρο για τις πιο μεγάλες μας τραγωδίες: Την οικογένειά μας. Καθώς παρακολουθούμε τις ζωές των δίδυμων αδελφών Birdsay – με τον Mark Ruffalo να υποδύεται και τους δύο στην πιο σημαντική ερμηνεία της ζωής του – αναρωτιόμαστε για την «κληρονομιά» που πήραμε από τη δική μας οικογένεια, τον βαθμό που μας διαμόρφωσε και τους τρόπους με τους οποίους εξακολουθεί να καθορίζει τη ζωή μας. Για αυτό και κάθε επεισόδιο, που προβάλλεται στο Vodafone TV αμέσως μετά την κυκλοφορία του στην Αμερική, αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπειρία ικανή να μας βοηθήσει να μάθουμε πράγματα για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Μια σειρά από καθημερινές τραγωδίες

Κακοποίηση, ψυχική ασθένεια, και μια οικογενειακή ιστορία σημαδεμένη από πόνο, θέτουν τις βάσεις για την διαμόρφωση των δίδυμων αδελφών Birdsey. Ο Thomas πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Ο Dominick έχει αφιερωθεί στην προστασία του αδερφού του, αδυνατώντας να αφήσει χώρο για τη δική του ζωή. Η τραγωδία παραμονεύει διαρκώς, ανατρέποντας τις ήδη ευαίσθητες ισορροπίες και καταστρέφοντας βίαια κάθε παράθυρο ελπίδας. Ένα χειρόγραφο του παππού των ηρώων, ενός Ιταλού μετανάστη στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει πως οι πληγές είναι πιο παλιές και πιο βαθιές από ό,τι φαντάζονταν. Ο δρόμος προς την κάθαρση είναι δύσκολος, και αυτό είναι που την κάνει τόσο σημαντική.

Τι σημαίνει να είσαι αδερφός;

Απόγονοι Ιταλών μεταναστών και οι ίδιοι, ο πρωταγωνιστής Mark Ruffalo και ο εξαιρετικός σκηνοθέτης Derek Cianfrance καταφέρνουν να αποτυπώσουν άψογα τις έντονες – και συχνά αυτοκαταστροφικές – πτυχές της ιταλικής οικογένειας, η οποία αναπόφευκτα μας θυμίζει την ελληνική. Το καθήκον, τα πρότυπα αρρενωπότητας, αλλά και η αγάπη, η ελπίδα, η συντροφικότητα και οι δυνατότητες που προκύπτουν στο πλαίσιό της, είναι τα στοιχεία που κινούν την σκληρή ιστορία των αδερφών Birdsey, που συγκλονίζει και τον πιο ψύχραιμο θεατή ήδη από την πρώτη σκηνή: Στο πρώτο πλάνο του I Know This Much is True, ο Thomas ακρωτηριάζει το ίδιο του το χέρι, πιστεύοντας πως πρόκειται για μια απαραίτητη θυσία προκειμένου να αποφευχθεί ο Πόλεμος του Κόλπου. Στη συνέχεια, μετακινούμενοι διαρκώς μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, ακολουθούμε τα γεγονότα που έφτασαν την ιστορία μας σε αυτό το σημείο, αλλά και εκείνα που δημιουργούν εμπόδια στην προσπάθεια του Dominick να φτιάξει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και εκείνη του αδερφού του, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που έδωσε στη μητέρα του. Κάθε ένα από τα επεισόδια της σειράς, που προβάλλεται αποκλειστικά στο Vodafone TV, μας θυμίζουν πως αδελφικός δεσμός είναι συγχρόνως ένα αβάσταχτο βάρος και μια πηγή ανείπωτης χαράς.

Ένας ηθοποιός, δύο πολύπλοκοι χαρακτήρες

Οι σκηνές παίρνουν δική τους ζωή, χάρη στις καταπληκτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών τους. Ίσως αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το cast αποτελείται από ηθοποιούς πρώτης γραμμής, όπως η Kathryn Hahn και η Julliette Lewis. Όμως είναι δύσκολο να μην εντυπωσιαστεί κανείς μπροστά στη διπλή ερμηνεία του Mark Ruffalo στο ρόλο των Dominick και Thomas Birdsey. Καταφέρνοντας να αποφύγει τις συνηθισμένες παγίδες και την υπερβολή που συναντάμε συχνά σε τέτοιου είδους διπλούς ρόλους, ο Ruffalo μας κάνει να ξεχνάμε πως οι δύο αδερφοί παίζονται από τον ίδιο ηθοποιό. Δεν πρόκειται για μια τυχαία κατάκτηση: Ο Ruffalo υπέβαλε τον εαυτό του σε τεράστιες αλλαγές, χάνοντας 10 κιλά για να υποδυθεί τον Dominick και έπειτα πέρασε έξι εβδομάδες φροντίζοντας να πάρει πολύ επιπλέον βάρος και μιλώντας με ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες προκειμένου να μπει στο ρόλο του Thomas, υπό την καθοδήγηση του Cianfrance. Τα αποτελέσματα δεν είναι εμφανή μόνο στην όψη του. Χάρη στη δεξιοτεχνία του Ciafrance, οι αλλαγές στην ανάσα του, την στάση του σώματός του, ακόμη και στη διάθεσή του όταν έμπαινε στο σετ, έγιναν εργαλεία για την δημιουργία δύο εξαιρετικά διαφορετικών χαρακτήρων. Οι ερμηνείες που καταλήγουν στην οθόνη μας, σίγουρα αξίζουν βραβείο – και πιθανότατα θα το λάβουν.

