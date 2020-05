Το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των αθλητικών διοργανώσεων από την 1η Ιουνίου έδωσε η Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ρεπορτάζ από την Μεγάλη Βρετανία.

«Υπάρχει κυβερνητικό έγγραφο που επιτρέπει από την 1η Ιουνίου τη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων», ανέφερε ο Αγγλος δημοσιογράφος, Τζον Κρος, ενώ επισήμανε ότι οι αγώνες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών για το καλό της δημόσιας υγείας.

Μετά την έγκριση της κυβέρνησης για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, αναμένεται πλέον να αποφασιστεί η ημερομηνία για την επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ. Οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, προκειμένου να αρχίσει και πάλι το πρωτάθλημα.

Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, στόχος των Βρετανών ήταν η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και η ανάδειξη πρωταθλητή, όπως επίσης και την οριστικοποίηση των ομάδων που θα βγουν στην Ευρώπη, αλλά και των συλλόγων που θα υποβιβαστούν στην Championship.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα διεκόπη μετά από 29 αγωνιστικές, με την Λίβερπουλ να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 82 πόντους έναντι 57 της δεύτερης Μάντσεστερ Σίτι και να έχει «αγκαλιάσει» τον τίτλο.

Στην τρίτη θέση είναι η Λέστερ με 53, στην τέταρτη η Τσέλσι με 48 και στην πέμπτη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 45 πόντους. Οσον αφορά στον υποβιβασμό, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η Νόριτς με 21, στην 19η η Αστον Βίλα με 25 και στην 18η η Μπόρνμουθ με 27. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Πλέον, μετά το έγγραφο το οποίο αποκάλυψε ο Αγγλος δημοσιογράφος, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ.

Government document confirms sporting events can take place from June 1 behind closed doors.

— John Cross (@johncrossmirror) May 11, 2020