Μία χαμένη μάχη «πολεμά» η βρετανική αστυνομία για την επιβολή του lockdown καθώς παρά τις απαγορεύσεις, εκατοντάδες Βρετανοί έχουν ξεχυθεί σε πάρκα για να απολαύσουν τον ήλιο κάνοντας πικνίκ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της περιφέρειας του Λονδίνου Χάκνεϊ, ομάδες συγκεντρώνονται στα πάρκα του δήμου όπου είναι «εξοπλισμένοι» με πίτσες, μπίρες και κρασιά και παρά τους κοινωνικούς περιορισμούς και τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, χαίρονται τις ηλιόλουστες μέρες.

Μάλιστα η Παρασκευή ήταν η πιο πολυσύχναστη μέρα από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα με την αστυνομία να κόβει τα διπλά πρόστιμα από μία μέση μέρα του προηγούμενου μήνα.

Έτσι δεν αποκλείεται οι εικόνες αυτές να οδηγήσουν στην ανακοίνωση αλλαγών στους κανόνες ή στην επιβολή περαιτέρω περιορισμών για την αντιμετώπιση του Covid -19.

#OpPIMA and sadly we’re fighting a losing battle in the parks today. Literally hundreds of people sitting having pizza, beers, wines. As always a big thank you to those that are observing the guidelines #StayHomeSaveLives #ProtectOurNHS #lockdownuk pic.twitter.com/U2eFTKTDGJ

— Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) May 9, 2020