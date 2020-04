Ο κορονοϊός πλήττει την ενημέρωση και την πληροφόρηση: υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της πανδημίας του Covid-19, πολλές κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να εργαστούν, όπως καταγγέλλουν ακτιβιστές για την ελευθερία του Τύπου.

Στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πέρασε μια απόφαση με την οποία απειλούνται με φυλάκιση πέντε ετών όσοι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» για την επιδημία ή τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση – τέτοιες κατηγορίες αποδίδονται συνήθως στα ελάχιστα ανεξάρτητα μμε της χώρας.

🔴RSF is launching #Tracker_19 to monitor and evaluate the impacts of the #Covid_19 pandemic on journalism. It will document censorship and disinformation, and their impact on the right to reliable information.https://t.co/jixnqHQKuD pic.twitter.com/ID3YNf9QNe

— RSF (@RSF_inter) April 1, 2020