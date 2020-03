Με αίμα βάφτηκε η σημερινή μέρα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε τελετή που γινόταν στην πρωτεύουσα Καμπούλ με τραγικό απολογισμό 27 νεκρούς και 29 τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ στην εν λόγω τελετή παρευρίσκονταν μέλη της πολιτικής ελίτ του Αφγανιστάν, ανάμεσα τους ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της χώρας Αμπντουλά Αμπντουλά, ο οποίος είναι «σώος και ασφαλής», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Είκοσι επτά πτώματα και 29 τραυματίες έχουν μεταφερθεί από τα ασθενοφόρα μέχρι στιγμής» είναι ο τραγικός απολογισμός σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ουαχιντουλάχ Μαγιάρ στο Reuters προσθέτοντας ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Horrific attack in Kabul today that led 2 tens of civilian casualties. Heartbreaking & unacceptable. We r tired of war & violence. @AfghanistanIHRC findings indicate more than 10,000 civilian casualties in 2019. First tangible step towards peace 4 Afgs would be ending d violence.

