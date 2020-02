Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι επίσης νεκρός, στο εργοστάσιο ποτοποιίας στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Journal Sentinel του Μιλγουόκι.

Η αστυνομία του Μιλγουόκι, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας Ουισκόνσιν, όπου εκτυλίχθηκε η σφαγή, ανέφερε μέσω Twitter ότι επενέβη έπειτα από «σοβαρό επεισόδιο» και παρότρυνε τους πολίτες να αποφεύγουν την τοποθεσία όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Molson Coors.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν απολογισμό μέχρι στιγμής.

Ο δήμαρχος του Μιλγουόκι, Τομ Μπάρετ, περιορίστηκε να πει ότι «υπάρχουν πολλοί νεκροί, πιστεύω ανάμεσά τους είναι και ο δράστης».

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020