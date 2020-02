Νέες μάχες ξέσπασαν ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα της Λιβύης νότια της Τρίπολης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός αμάχου, παρά το ψήφισμα που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός» ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Φαγιέζ Αλ Σαράτζ (GNA).

Το αεροδρόμιο Μιτίγκα, το μοναδικό που λειτουργεί στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε νέα αναστολή των πτήσεων έπειτα από τη ρίψη ρουκέτας, ενώ οι μάχες επαναλήφθηκαν νότια της Τρίπολης ανάμεσα σε στρατεύματα της GNA, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, και εκείνα του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μάρτυρες άκουσαν εκρήξεις ρουκετών στην περιοχή Μάχρου Αλ-Χάντμπα, μια αγροτική περιοχή περίπου 30 χλμ. νότια του κέντρου της πόλης.

Ρουκέτες έπεσαν και σε συνοικίες κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άμαχοι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της GNA, Αμίν αλ-Χασίμι.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο εκπρόσωπος των δυνάμεων της GNA, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, επιβεβαίωσε τις μάχες σε αυτό το προάστιο που είναι διάσπαρτο με αγροκτήματα.

#GNA forces have started a offensive with heavy weapons on #LNA position in AlHadba – Abuslim fronts and Salah AlDin .

In a clear violation to all treaties in the Berlin conference and UN Security Council. #Libya #Tripoli @USAEmbassyLibya @UNSMILibya

The #LNA will crush them. pic.twitter.com/65DOjuZ09N

— M.LNA (@LNA2019M) February 13, 2020