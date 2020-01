Ένα ενθαρρυντικό και πρωτότυπο μήνυμα προσπαθούν να περάσουν μέσω των social media οι κάτοικοι της Ουχάν, της πόλης που χτυπήθηκε πρώτη από τον κοροναϊό και συγκεκριμένα όπως όλα δείχνουν από την κατανάλωση μολυσμένων νυχτερίδων.

Έχοντας κλειστεί στα διαμερίσματά τους κάθε βράδυ οι κάτοικοι της πόλης-φάντασμα ενώνουν τις φωνές τους ώστε να δείξουν πως θα παραμείνουν δυνατοί μπροστά στην απειλή των τελευταίων ημερών.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο οι κάτοικοι της Ουχάν κάθε βράδυ εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον φωνάζοντας από τα διαμερίσματά τους «Μείνε δυνατή Ουχάν, θα τα καταφέρουμε».

Ένας κάτοικος με δυνατή φωνή δίνει το σύνθημα και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιποι με μία φωνή να λένε «Κράτα γερά Ουχάν».

Wuhan citizen tried to show a sense of humour during this time of emergency. According to the video shared online, the man stuck in the quarantined city Wuhan shouted to opposite building: can u plz open window to quarrel with me, I am so bored to die. #PrayForWuhan #chinatrends pic.twitter.com/0igNsS4xwQ

— Trends in China (@china_trends) January 25, 2020