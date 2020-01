Πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, που διασώθηκαν από δυο πλοία ΜΚΟ ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, αναζητούν ασφαλές λιμάνι για να αποβιβαστούν, στη Μάλτα ή την Ιταλία.

Από τους 407 αυτούς ανθρώπους οι περισσότεροι βρίσκονται στο Ocean Viking, το οποίο έχει ναυλώσει η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Μεσόγειος μαζί με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα (MSF).

Άλλοι 78 βρίσκονται στο πλοίο Alan Kurdi της γερμανικής ΜΚΟ Sea Eye.

Τις τελευταίες 72 ώρες, έχουν γίνει πέντε επιχειρήσεις για διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

184 διασώθηκαν μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

«Το Ocean Viking διέσωσε 184 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που επέβαιναν σε δύο φουσκωτές βάρκες και κινδύνευαν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λιβύης και 82 στα μαλτέζικα χωρικά ύδατα», έγραψαν σήμερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο Twitter.

🔴BREAKING! #OceanViking has rescued 184 men, women & children from two rubber boats in distress tonight.

102 people were rescued 80 NM from #Libya & 82 in the Maltese SRR.

With five nighttime operations in less than 72 hours, the total of survivors now safely onboard is 407. pic.twitter.com/lDbhfHWiau

— MSF Sea (@MSF_Sea) January 27, 2020