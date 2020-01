Το δικό του σκληρό μήνυμα πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου η οποία θα κρίνει πολλά αναφορικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη στέλνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για το ταξίδι στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, ο τούρκος πρόεδρος με άρθρο του στο Politico εξαπολύει νέα δριμεία επίθεση κατά του επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA) Χαλίφα Χαφτάρ, αυτή τη φορά ωστόσο χωρίς να τον κατονομάζει.

Παράλληλα δεν δίστασε να εκβιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, απειλώντας πως αν δεν στηρίξει τον πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ, τότε θα έχει σημαντικά προβλήματα, δείχνοντας μεταναστευτικό και τρομοκρατία.

Επιπλέον, επιχειρεί να δώσει μαθήματα στους Ευρωπαίους ηγέτες λέγοντας πως πρέπει να υπερασπιστεί την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιτίθεται δε κατά του Εμανουέλ Μακρόν που στηρίζει τους «πραξικοπηματίες».

Μέσα από το άρθρο ο Ερντογάν φροντίζει να… μας υπενθυμίσει πως ο δρόμος για την ειρήνη στη Λιβύη περνάει μέσα από την Τουρκία. Μάλιστα, όπως κάνει γνωστό, η χώρα του θα εκπαιδεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας τη Λιβύης για να τις βοηθήσει να πολεμήσουν την τρομοκρατία και το εμπόριο ανθρώπων.

Επιπλέον, στρέφοντας τα βέλη του προς την Ευρώπη προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει νέα προβλήματα και απειλές «αν η καταρρεύσει η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης».

«Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα, που χάνουν στρατιωτικά σε Συρία και Ιράκ, θα βρουν γόνιμο έδαφος για να επιστρέψουν» πρόσθεσε.

«Η Ε.Ε. πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διεθνή αρένα» καταλήγει ο τούρκος πρόεδρος.

«Η Λιβύη βρίσκεται στη μέγγενη ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου για σχεδόν 10 χρόνια. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα δεν έχει μέχρι σήμερα εκπληρώσει τις ευθύνες της. Δεν σταμάτησε τη βία, ούτε καθιέρωσε ειρήνη και σταθερότητα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της έλλειψης ευαισθησίας.

Η κυβέρνηση της Λιβύης, αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει υποστεί επίθεση πολλών ετών από τον βαρόνο του πολέμου ΧαλίφαΧαφτάρ. Προσπαθώντας να πλήξει τη χώρα, η ένοπλη οργάνωση του Χαφτάρ λαμβάνει υποστήριξη από αντιδημοκρατικά κράτη όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρά τις προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτική λύση, όπως η Συμφωνία Suheyrat του 2015, ο κόσμος δεν μπόρεσε να υποστηρίξει επαρκώς τους παράγοντες διπλωματίας και διαλόγου στη Λιβύη.

Η κρίση στη Λιβύη οδήγησε σε διάσπαση στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία προσπαθεί ακόμα να αποφασίσει τι να κάνει στην περιοχή. Προστατεύοντας τη διπλωματία υποστηρίζοντας τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, η Γερμανία θα φιλοξενήσει μια ειρηνευτική διάσκεψη στο Βερολίνο την Κυριακή. Αντίθετα, η Γαλλία βρίσκεται δίπλα στους πραξικοπηματίες του Χαφτάρ, ενάντια στη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης.

Κάποιοι, μπορεί να ρωτήσουν γιατί η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στη λιβυκή σύγκρουση, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο διεξάγονται πόλεμοι, συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Καταρχάς, η πιθανότητα να μην δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απαραίτητη υποστήριξη στην κυβέρνηση της Εθνικής Συναίνεσης της Λιβύης, θα σήμαινε ότι προδίδει τις βασικές αξίες της Ευρώπης, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εγκατάλειψη της Λιβύης στο έλεος ενός βαρόνου του πολέμου,ς θα ήταν ιστορικό λάθος.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εάν εγκαταλειφθεί η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει νέα προβλήματα και απειλές.

Οι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο DAESH και η Αλ Κάιντα, που υπέστησαν στρατιωτική ήττα στη Συρία και το Ιράκ, μπορούν να βρουν ένα παραγωγικό περιβάλλον στη Λιβύη και να ανθίσουν ξανά.

Στην πραγματικότητα, είναι γνωστό ότι υπάρχουν ομάδες στις τάξεις του Χαφτάρ, όπως το Medhal, οι οποίες μοιράζονται την ιδεολογία αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η βία και η αστάθεια θα τροφοδοτήσουν την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρώπη εάν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.

Ο εμφύλιος πόλεμος της Λιβύης είναι ένα ισχυρό χαρτί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα υπερασπιστούν τη φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη που αντιμετωπίζει μια νέα επίθεση; Ή θα αποδράσουν από τις ευθύνες τους, όπως στη Συρία, και θα παρακολουθήσουν την κρίση από τα πρωτοσέλιδα στα περίπτερα;

Ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο απλά διαμαρτυρόμενοι και λέγοντας ότι ανησυχείτε. Δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να βάζετε τα χέρια σας στην φωτιά.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι αν γυρίσετε την πλάτη σας στην διπλωματία και ανταμείψετε όσους κοροϊδεύουν τη διεθνή κοινότητα θα προκαλέσετε μόνο μεγαλύτερα προβλήματα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη δείχνουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να μην λαμβάνουν αυτά τα μαθήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι είναι ένας αξιοθαύμαστος παίκτης στη διεθνή σκηνή. Η ειρηνευτική διάσκεψη στο Βερολίνο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτόν τον στόχο. Από την άλλη πλευρά, περιμένουμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να μιλούν λιγότερο και να κάνουν πιο συγκεκριμένα βήματα.

Η Τουρκία υποστηρίζει πλήρως τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Ως μέρος των τελευταίων συμφωνιών για την ασφάλεια και τη στρατιωτική συνεργασία που υπογράψαμε, δεσμευθήκαμε να προστατέψουμε την κυβέρνηση της Λιβύης από τους κακοποιούς. Από την άποψη αυτή, θα εκπαιδεύσουμε τις δυνάμεις ασφαλείας της Λιβύης, θα συμβάλουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και άλλων σοβαρών απειλών κατά της διεθνούς ασφάλειας.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι σήμερα. Στο ιστορικό αυτό όριο, όσοι αγωνίζονται για ειρήνη πρέπει να είναι θαρραλέοι. Πρέπει να κάνουν ό, τι μπορούν για να τερματίσουν τη βία. Η Ευρώπη, οι αρχαίοι φίλοι και οι σύμμαχοι, για την επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να στηριχθούν στην Τουρκία».

Πέραν των δηλώσεων που έχουν ως σκοπό να προετοιμάσουν το διπλωματικό κλίμα που θέλει να περάσει η Τουρκία εν όψει της Κυριακή, ο Ερντογάν έχει φροντίσει να στείλει και… στρατιωτικό μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα.

Ωστόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν μένει στις απειλές, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, στα ανοιχτά της Τρίπολης υπήρχαν δύο τουρκικές φρεγάτες και πλέον ενισχύεται η παρουσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού με δύο πολεμικά πλοία και ένα πλοίο υποστήριξης.

Επίσης, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το οποία επικαλούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Λιβύης, η Τουρκία έχει ήδη στείλει πολεμικές ενισχύσεις στην περιοχή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο έγκυρος αιγύπτιος δημοσιογράφος, Mohamed Mansour, στο Twitter η Τουρκία έχει ήδη στείλει το αντι-αεροπορικό σύστημα KORKUT στην αεροπορική βάση της Μιτίγκα.

First documented appearance of #Turkish recent military aid to #GNA – we see here ACV-30 Korkut SPAAG being transported to #Mitiga air base in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/fdZl1EYaDZ

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη μεταφορά τουρκικών πυραύλων ΜΙΜ-23 I-HAWK σε λιβυκό έδαφος, για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας του καθεστώτος της Τρίπολης αλλά και των τουρκικών ενισχύσεων εκεί.

First documented appearance of #Turkish recent military aid to #GNA – we see here MIM-23 Hawk medium-range surface-to-air missiles along with AN/MPQ-64 Sentinel 3D radar in #Mitiga air base in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/VSbu8BWqMi

— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) January 17, 2020