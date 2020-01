Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν.

Rockets Strike #Iraq‘s #BaghdadAirport, #USMilitary Choppers Spotted in Airspace. Three rockets landed on the edge of #Baghdad International Airport , causing explosions but no deaths or injuries, according to local reporters.#IraqiProtests pic.twitter.com/fdEFmkTxpq

— Ehab Al Obaidy (@Ehab8Alobaidy) 2 Ιανουαρίου 2020