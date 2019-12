Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη, από τη στιγμή που ο στρατάρχης Χαφτάρ, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, μέσω διαγγέλματος την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης της Τρίπολης η οποία ελέγχεται από την «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» του πρωθυπουργού Σαράτζ.

Η επίθεση, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι δυνάμεις του Χαφτάρ βρίσκονται στα περίχωρα της Τρίπολης.

Μάλιστα, μιλώντας στον Alpha, ο ναύαρχος του ναυτικού της Λιβύης Μαχντάουι αλ Φάρατζ, εκτίμησε πως θα καταλάβουν την Τρίπολη σε δύο μέρες.

«Έχουμε φτάσει στα περίχωρα. Νομίζω σε δύο μέρες θα καταλάβουμε την Τρίπολη. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είναι όλοι μαζί μας» είπε χαρακτηριστικά ο Λίβυος ναύαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο στρατάρχης Χαφτάρ, ανακοίνωσε μέσω διαγγέλματος την έναρξη της επίθεσης των στρατευμάτων του κατά της Τρίπολης.

«Η Τρίπολη έγινε λαγούμι εγκληματιών» είπε στο διάγγελμά του και συνέχισε: «θα ανοικοδομήσουμε την πατρίδα μας. Η ενότητα της Λιβύης διαλύθηκε λόγω των τρομοκρατών. (…) Δεν θα επιτρέψουμε άλλες ταπεινώσεις. Και με τη θέληση του θεού, θα προχωρήσουμε προς την καρδιά της πρωτεύουσας».

Ο Χαλίφα Χαφτάρ, μάλιστα, ζήτησε από τους στρατιώτες της Στρατιώτες της κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης να μην εμπλακούν στη μάχη για να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Ο ίδιος περιέγραψε την επίθεση ως την «τελική μάχη».

Η εν λόγω κίνηση από χθες έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία στην περιοχή στο κόκκινο, αφού ο Ερντογάν έχει δηλώσει ξεκάθαρα έτοιμος να στείλει τουρκικά στρατεύματα στη Λιβύη αν του ζητηθεί.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης που υπέγραψε τη συμφωνία με τον Ερντογάν μοιάζει πιο αδύναμος από ποτέ και δεν είναι διόλου απίθανο να στραφεί στη βοήθεια της Τουρκίας, κάτι που θα αποφέρει ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή.

«Θα πετάξουμε τη συμφωνία με την Τουρκία στα σκουπίδια»

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι μιλώντας προ ημερών στον ΣΚΑΙ ο Χαφτάρ είχε καταστήσει σαφές πως «όταν θα μπούμε μέσα στην Τρίπολη ο κ. Σαράτζ θα φύγει από τη Λιβύη και αυτή η συμφωνία δεν περνάει σε εμάς. Θα την πετάξουμε στην τουαλέτα».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε, μάλιστα, σε λιβυκά μέσα ενημέρωσης φαίνεται η επιθεώρηση του εκατοστού έκτου τάγματος που κατευθύνεται στη λιβυκή πρωτεύουσα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως οι δυνάμεις του Χαφτάρ μάχονται κατά της «κυβέρνησης εθνικής ενότητας» του Σαράτζ, οι οποίες και εξοπλίζονται από την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, στη δημοσιότητα δίνονται εικόνες από τη διάρκεια της παράδοσης τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων στο λιμάνι της Τρίπολης, από τουρκικό πλοίο, με όνομα AMAZON. Πρόκειται για οχήματα κατασκευασμένα το 2018, που παραδόθηκαν στην κυβέρνηση Σαράτζ τον Μάιο του 2018.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha, οι λόγω παραδόσεις όπλων δεν ήταν τόσο κρυφές όπως ήθελαν να νομίζουν οι Τούρκοι. Και αυτό γιατί Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι είχαν κάνει εκτενείς αναφορές στο ζήτημα αυτό, ήδη από την ημέρα παράδοσης του οπλισμού.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Μοχάμεντ Μανσούρ, στο Twitter:

#Turkey aid to #GNA forces in #Tripoli – Kirpi II MRAPs reached #Tripoli port on board of #Moldovan Ro-Ro Cargo ship "Amazon GIURGIULESTI" pic.twitter.com/eXp3A8162m

Ο ίδιος είχε δώσει στη δημοσιότητα και βίντεο από τις εν λόγω παραδόσεις, αλλά και την ακριβή τοποθεσία του πλοίου.

Για την αίτηση της Τουρκίας στον ΟΗΕ να καταχωρήσει το μνημόνιο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι, επειδή η συμφωνία είναι άκυρη και παρότι είναι τελείως τυπικό, δεν θα έπρεπε να αναρτηθεί στον ΟΗΕ.

Η εκτίμηση των διπλωματικών πηγών είναι ότι η Τουρκία δεν κατάφερε πολλά πράγματα, αλλά απέδειξε ότι είναι επαγγελματίας παραβάτης. «Αυτά που κάνουν οι Τούρκοι στερούνται σοβαρότητας. Νομίζω ότι η συνολική τους ανάλυση είναι λανθασμένη ανάλυση. Ποιο το κεκτημένο της Τουρκίας πέρα του ότι επιβεβαιώνει πως είναι ταραξίας;» τόνιζαν οι διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα, δε, με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα θεωρεί πως το ενδεχόμενο κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος της Λιβύης είναι κάτι που εξετάζεται αλλά προς το παρόν η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να το προχωρήσει.

Σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής πλευράς οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αυτές ορίζονται από τις συνταγματικές υποχρεώσεις της χώρας, εννοώντας ότι καμία τουρκική πρόκληση δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media.https://t.co/A8gEjS9AVN pic.twitter.com/M317TxFNvM

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 19, 2019