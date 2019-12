Μια αινιγματική, αλλά ταυτόχρονα και ανησυχητική ανάρτηση στο Twitter έκανε η Βιρτζίνια Ρόμπερτς (η οποία πλέον έχει αλλάξει το επίθετό της σε Giuffre), η οποία ισχυρίζεται ότι ενώ ήταν ανήλικη υπήρξε σκλάβα του σεξ του Τζέφρι Έπσταιν, ενώ είχε υποχρεωθεί να κάνει σεξ τρεις φορές παρά τη θέλησή της με τον πρίγκιπα Άντριου.

H 36χρονη γυναίκα φαίνεται πως φοβάται για τη ζωή της, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε στη συνέντευξή της στο BBC.

«Κάνω δημοσίως γνωστό ότι σε καμία περίπτωση δεν έχω τάσεις αυτοκτονίας. Έχω ενημερώσει τον γιατρό μου και αν κάτι μου συμβεί, σας παρακαλώ για χάρη της οικογένειάς μου να τους προστατέψετε. Πολλοί μοχθηροί άνθρωποι θέλουν να με φιμώσουν» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

I am making it publicy known that in no way, shape or form am I sucidal. I have made this known to my therapist and GP- If something happens to me- in the sake of my family do not let this go away and help me to protect them. Too many evil people want to see me quiteted 🦋 https://t.co/8463mPR6YU

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) December 11, 2019