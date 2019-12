Ένας ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα έξι ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν σε αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου της βορειοανατολικής πόλης της Τσεχίας Οστράβα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η αστυνομία ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι εξακολουθεί να αναζητεί τον δράστη και ανήρτησε φωτογραφία του υπόπτου χωρίς να αναφέρει το όνομά του. Όμως στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο εικονιζόμενος είναι αυτόπτης μάρτυρας προσθέτοντας ότι αναζητεί και ένα δεύτερο πρόσωπο.

BREAKING: Shooting at hospital in the Czech city of Ostrava leaves 6 dead, 2 injured; police are searching for the man in the photos pic.twitter.com/5WorgxX6EI

— BNO News (@BNONews) December 10, 2019