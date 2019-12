Αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά σε συμβάν με ένοπλο, που εξακολουθεί να διαφεύγει, στο Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Φιλ Μέρφεϊ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως λίγο μετά τις 12:30, τοπική ώρα, σφοδροί πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο σε μια περιοχή όπου η αστυνομία έφτασε, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή των δυνάμεων επιβολής του νόμου περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα».

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για «βροχή» από σφαίρες που έπεφταν κατά διαστήματα, με το περιστατικό να διαρκεί συνολικά τουλάχιστον μια ώρα.

Η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάνστον δήλωσε πως τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει δεχθεί πυρά στο κεφάλι και έχει τραυματιστεί σοβαρά. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τραυματισμό δύο αστυνομικών και ενός πολίτη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους άνδρες και τις γυναίκες του αστυνομικού τμήματος του Τζέρσεϊ Σίτι, ιδιαίτερα στους αστυνομικούς που πυροβολήθηκαν σε αυτήν την αντιπαράθεση» τόνισε στο Twitter.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Γκέρμπιρ Γκρέουαλ, είπε πως η κατάσταση παραμένει ρευστή.

#BREAKING UPDATE:

Swat team preparing to enter.

3 police officers injured.

And 2 civilian injured.

Suspect got shot, but still shooting.

New Jersey. Jersey city. #jerseycity pic.twitter.com/h3p7NXIRCK

— News flash (@BRNewsFlash) December 10, 2019