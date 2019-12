Συναγερμός έχει σημάνει στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός έχει πυροβοληθεί, με την κατάσταση της υγείας του να μην είναι γνωστή για την ώρα.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο δράστες.

Οπως αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα, σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό των ενόπλων, οι οποίοι φέρεται να είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Jersey City Active Shooting:

– Up to 2 police officers shot

– Reports of at least one civilian shot

– Shooting happened on the block of a kosher supermarket and a synagogue

Video with sounds of gunfire at the scene: pic.twitter.com/fxkdJiNY8z

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 10, 2019